Три человека сгорели в результате аварии на трассе А130

Днем 27 сентября на 225-м километре трассы А130 Москва-Малоярославец-Рославль в Юхновском районе грузовик с полуприцепом DAF выехал на встречную полосу и врезался в легковой Renault.

И грузовик, и легковушку отбросило на левую обочину. DAF, пробив дорожные ограждения, оказался в в кювете. Обе машины загорелись. По информации УМВД России по Калужской области, в результате ДТП погибли оба водителя и пассажир Renault.