В Краснодаре водитель и фельдшер скорой помощи пострадали в ДТП с самосвалом

"По предварительным данным, спецавтомобиль двигался по встречной полосе с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом по улице 40-лет Победы со стороны улицы Российской в сторону улицы 1 Мая. С прилегающей территории, напротив дома 146/1, выезжала Honda, переехав две полосы движения, выезжала на третью, где и столкнулась с каретой медпомощи. Скорую от удара развернуло и она столкнулась с самосвалом", - говорится в сообщении.