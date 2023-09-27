В Москве водитель иномарки сбил пешехода и скрылся с места ДТП

"По предварительной информации, сегодня, около 19:55, на Зеленом проспекте водитель иномарки совершил наезд на пешехода, после чего скрылся с места ДТП. Пострадавший нарядом скорой помощи доставлен в медучреждение, - сказали в пресс-службе.