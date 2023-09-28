В Москве задержали трех человек за нарушение дорожного движения и нападение на семью

Сотрудники полиции в Москве задержали водителя и двух его пассажиров, которые грубо нарушали правила дорожного движения и пытались спровоцировать дорожный конфликт. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Ранее в сети появилось видео, снятое, предварительно, на шоссе Энтузиастов. Водитель белой иномарки после перестроения BMW начал обгонять и подрезать его на дороге, выкрикивая оскорбления из окна. В какой-то момент трое мужчин вышли из машины и попытались напасть на семейную пару, сидящую в автомобиле, но водителю BMW удалось уйти от преследования.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан водитель автомобиля, который на видеоролике демонстрирует агрессивный стиль вождения, грубо нарушает правила дорожного движения и, выйдя на проезжую часть из автомобиля, пытается спровоцировать конфликт с другим водителем. Правонарушитель и два его пассажира доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - сказал собеседник агентства.

Со своей стороны в пресс-службе столичного ГСУ СК подтвердили, что хулиганские действия тремя задержанными были совершены в отношении семейной пары, которая ехала в автомобиле.