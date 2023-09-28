В Саратове несовершеннолетний мотоциклист пострадал в результате ДТП

«По предварительным данным, в вечернее время на Московском шоссе, у дома 35а, произошло столкновение легкового автомобиля и мотоцикла, под управлением несовершеннолетнего, — информирует ведомство. — В результате ДТП несовершеннолетний водитель мотоцикла с полученными телесными повреждениями госпитализирован в лечебное учреждение».