В Саратове несовершеннолетний мотоциклист пострадал в результате ДТП
Вчера, 27 сентября, в Саратове произошло ДТП с пострадавшим. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.
«По предварительным данным, в вечернее время на Московском шоссе, у дома 35а, произошло столкновение легкового автомобиля и мотоцикла, под управлением несовершеннолетнего, — информирует ведомство. — В результате ДТП несовершеннолетний водитель мотоцикла с полученными телесными повреждениями госпитализирован в лечебное учреждение».
Прокуратура Ленинского района взяла проверку по факту ДТП с несовершеннолетним на контроль. Среди прочего надзорный орган изучит «исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».