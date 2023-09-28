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В Саратове несовершеннолетний мотоциклист пострадал в результате ДТП

Вчера, 27 сентября, в Саратове произошло ДТП с пострадавшим. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

В Саратове несовершеннолетний мотоциклист пострадал в результате ДТП
© РИА Новости

«По предварительным данным, в вечернее время на Московском шоссе, у дома 35а, произошло столкновение легкового автомобиля и мотоцикла, под управлением несовершеннолетнего, — информирует ведомство. — В результате ДТП несовершеннолетний водитель мотоцикла с полученными телесными повреждениями госпитализирован в лечебное учреждение».

Прокуратура Ленинского района взяла проверку по факту ДТП с несовершеннолетним на контроль. Среди прочего надзорный орган изучит «исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».