На переезде в Ростове-на-Дону фура столкнулась с пассажирским поездом

В Ростове-на-Дону на регулируемом железнодорожном переезде произошло столкновение пассажирского поезда, направляющегося из Адлера в Санкт-Петербург, с грузовым автомобилем марки «Мерседес», сообщается в Telegram-канале Южной транспортной прокуратуры.