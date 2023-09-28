На переезде в Ростове-на-Дону фура столкнулась с пассажирским поездом

На переезде в Ростове-на-Дону фура «Мерседес» столкнулась с пассажирским поездом
В Ростове-на-Дону на регулируемом железнодорожном переезде произошло столкновение пассажирского поезда, направляющегося из Адлера в Санкт-Петербург, с грузовым автомобилем марки «Мерседес», сообщается в Telegram-канале Южной транспортной прокуратуры.
По данным ведомства, инцидент произошел 28 сентября на пересечении улиц Локомотивная и Мечникова.
«По поручению Южной транспортной прокуратуры Ростовская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — говорится в сообщении.
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