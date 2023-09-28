Нетрезвый гаишник протаранил четыре автомобиля

В Уфе пьяный сотрудник ДПС в свободное от службы время устроил два ДТП, в которых повредил четыре автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

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Сначала нетрезвый инспектор врезался в два автомобиля, стоящих у светофора. На видеозаписи с камеры наблюдения видно, что белый автомобиль сначала протаранил кроссовер темного цвета, который отбросило в правую полосу. Затем автомобиль полицейского врезался в стоящую Skoda Octavia. В ходе возникшего конфликта один из водителей пострадавших машин несколько раз ударил виновника ДТП.