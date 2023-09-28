В микрорайоне Чурилово в Челябинске автомобиль въехал в детский сад № 30. За рулём находилась 44-летняя женщина.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ ГИБДД по региону.

«Жительница Челябинска протаранила забор детского сада № 30 в микрорайоне Чурилово на улице Зальцмана», — заявили в ведомстве.

Пострадавших нет. По предварительным данным, у водителя мог быть приступ эпилепсии.