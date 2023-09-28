В Челябинске автомобиль въехал в детский сад
В микрорайоне Чурилово в Челябинске автомобиль въехал в детский сад № 30. За рулём находилась 44-летняя женщина.
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ ГИБДД по региону.
«Жительница Челябинска протаранила забор детского сада № 30 в микрорайоне Чурилово на улице Зальцмана», — заявили в ведомстве.
Пострадавших нет. По предварительным данным, у водителя мог быть приступ эпилепсии.
Ранее сообщалось, что прокуратура и омбудсмен начали проведение проверки после того, как в Орле трёхлетний мальчик ушёл из детского сада и попал под грузовик.