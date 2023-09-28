Женщина за рулем иномарки протаранила забор детского сада в Челябинске
В Челябинске 44-летняя женщина, которая была за рулем Chery, протаранила забор детсада.
На место аварии выезжали сотрудники Росгвардии, медики и экипаж ДПС. Оказалось, что у водителя случился эпилептический припадок.
По предварительным данным, автоледи ехала по улице Зальцмана, она потеряла управление и съехала с дороги, в результате чего и врезалась в забор детского учреждения. Об этом в Госавтоинспекции рассказали изданию E1.RU.