Женщина за рулем иномарки протаранила забор детского сада в Челябинске

В Челябинске 44-летняя женщина, которая была за рулем Chery , протаранила забор детсада.

На место аварии выезжали сотрудники Росгвардии , медики и экипаж ДПС . Оказалось, что у водителя случился эпилептический припадок.

По предварительным данным, автоледи ехала по улице Зальцмана, она потеряла управление и съехала с дороги, в результате чего и врезалась в забор детского учреждения. Об этом в Госавтоинспекции рассказали изданию E1.RU.