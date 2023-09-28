В ДТП в Саратовской области погиб 13-летний ребенок

Как сообщил в своём ТГ-канале руководитель регионального управления обеспечения жизнедеятельности Юрий Юрин, в 19:12 в службу «112» поступило сообщение о том, что в Вольском районе вблизи поселка Сенной произошло столкновение фуры и легкового автомобиля Skoda.