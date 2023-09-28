Автомобилист сбил пешехода на Юго-Восточной хорде в Москве
Автомобилист сбил человека на Юго-Восточной хорде в Москве. Об этом в четверг, 28 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Авария произошла в районе 1-го Грайвороновского проезда, 2с3. Пешеход перебегал дорогу в неположенном месте.
На месте работают оперативные службы города.
— Движение в районе происшествия затруднено. Пожалуйста, выбирайте альтернативные маршруты, — говорится в сообщении Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Похожая авария произошла в воскресенье, 14 сентября. На северо-западе Москвы автомобиль сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте.
Еще одно ДТП произошло 20 сентября на Тимирязевской улице. Водитель иномарки выпил и сел за руль BMW. Вскоре после этого он врезался в ожидавший разрешающего сигнала светофора автомобиль Hyundai, из-за чего водитель последнего транспортного средства скончался.