В Саратовской области в больнице умерла пострадавшая в массовом ДТП на мосту
Женщина, которая пострадала в результате аварии с тремя автомобилями на мосту в Балакове Саратовской области, умерла в больнице. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.
По уточненным данным, вечером на мосту Победы столкнулись Lada Largus, ВАЗ-2112 и Renault Logan. В результате ДТП госпитализировали четырех человек. Трое из них - сотрудники муниципального издания "Балаковские вести", они ехали в автомобиле Lada Largus.
"Женщина 1969 года рождения, пассажир Lada Largus, от полученных травм скончалась в медучреждении", - сообщили в управлении.
Прокуратура Балаково взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки.