Женщину раздавило собственной машиной в Калужской области

В Обнинске Калужской области женщину насмерть придавило собственной машиной. Источник рассказал «360», что она оказалась зажата между автомобилем и забором возле дома № 43а на Белкинской улице. Соседи, нашедшие ее, вызвали скорую помощь. Пострадавшая находилась в крайне тяжелом состоянии.

Как уточняет источник, женщина 1980 года рождения вышла на прогулку с полуторогодовалой дочерью. Она решила завести свою машину Daewoo Matiz. Включив мотор, женщина не успела полностью сесть в автомобиль и закрыть дверь. Иномарка, оборудованная механической коробкой передач, тронулась с места и потащила автомобилистку за собой. Женщина оказалась зажата между забором и машиной.

Пострадавшую экстренно госпитализировали в больницу № 8 ФМБА России в Обнинске, где она скончалась от полученных травм. Отмечается, что ребенок в аварии не пострадал — девочка в этот момент находилась в коляске.