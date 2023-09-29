В Москве автомобиль врезался в вестибюль метро
Во время ДТП на пересечении московских улиц Сходненская и Химкинский бульвар один из автомобилей вылетел с дороги и врезался в вестибюль станции метро «Сходненская». Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что в ДТП столкнулись несколько автомобилей, один из которых вылетел с дороги.
«Один из автомобилей вылетел на пешеходную часть и совершил столкновение с вестибюлем», — сообщил собеседник издания.
В данный момент причины и обстоятельства аварии устанавливает полиция. Информация о возможных пострадавших уточняется.
Ранее в Москве на Авиамоторной улице самокатчик сбил пешехода .
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