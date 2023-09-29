$97.00+0.50102.10+0.12

В Москве автомобиль врезался в вестибюль метро

Во время ДТП на пересечении московских улиц Сходненская и Химкинский бульвар один из автомобилей вылетел с дороги и врезался в вестибюль станции метро «Сходненская». Об этом сообщает РЕН ТВ.

В Москве автомобиль врезался в вестибюль метро
© РИА Новости

Отмечается, что в ДТП столкнулись несколько автомобилей, один из которых вылетел с дороги.

«Один из автомобилей вылетел на пешеходную часть и совершил столкновение с вестибюлем», — сообщил собеседник издания.

В данный момент причины и обстоятельства аварии устанавливает полиция. Информация о возможных пострадавших уточняется.

Ранее в Москве на Авиамоторной улице самокатчик сбил пешехода .

1
Главное из автомира
Больше новостей
Рамблер: главные новости