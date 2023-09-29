Автомобиль наехал на людей в центре Москвы
Правоохранительные органы Москвы сообщили о ДТП на пересечении Никитского бульвара и Большой Никитской улицы, в котором пострадало шесть человек. Об этом пишет ТАСС.
Согласно сообщению ГУ МВД России, авария произошла в 21:15 по МСК.
«Иномарка, предположительно Mercedes, не справилась с управлением и совершила наезд на людей», — рассказал собеседник агентства.
Уточняется, что в результате аварии пострадало шесть человек — из них двое детей. По предварительной информации, пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. В данный момент им оказывается медицинская помощь — на месте происшествия работают врачи.
Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции. При этом на место происшествия прибыл первый зампрокурора ЦАО Максим Чикмарев.
Ранее автомобиль врезался в вестибюль московского метро.