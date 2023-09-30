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СК получит доклад о расследовании ДТП на Большой Никитской

СК РФ получит доклад о расследовании ДТП на Большой Никитской, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

«В центральный аппарат ведомства будет доложено о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП в центре Москвы, в котором пострадали несовершеннолетние», — говорится в сообщении.

Ранее в интернете появились кадры с места аварии в центре Москвы.

На кадрах показан вылетевший на тротуар черный «Мерседес» с треснутым лобовым стеклом и многочисленными царапинами на бампере. Сзади автомобиля стоят сотрудники Госавтоинспекции и удивленные очевидцы.

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По словам виновника ДТП, 32-летнего Фарида, его водительский стаж равен 12 годам. За это время мужчина дважды попадал в аварии не по своей вине. Сейчас он растерян и говорит, что не понимает, как такое произошло. Водитель также добавил, что как только совершил наезд, сразу выбежал из авто помогать пострадавшим людям, которых сбил.

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