СК получит доклад о расследовании ДТП на Большой Никитской

По словам виновника ДТП, 32-летнего Фарида, его водительский стаж равен 12 годам. За это время мужчина дважды попадал в аварии не по своей вине. Сейчас он растерян и говорит, что не понимает, как такое произошло. Водитель также добавил, что как только совершил наезд, сразу выбежал из авто помогать пострадавшим людям, которых сбил.