Сбивший шестерых пешеходов в Москве рассказал, как это случилось

У меня шоковое состояние. Я законопослушный гражданин. Работаю в такси 10 лет. По правам стаж 12 лет. За это время я попадал в две аварии и ни разу не был виноват. Сейчас я ехал с клиентом. То ли у меня что-то вырубило, то ли что-то произошло. Адекватный человек этого не сделает. Я сразу выбежал, начал оказывать первую помощь. Родственники пострадавшего меня избили здесь. Я сейчас в шоковом состоянии. Не знаю, что делать, — заявил таксист.