Прокуратура: до 7 лет колонии грозит водителю Mercedes, сбившему людей в Москве

До семи лет колонии грозит водителю автомобиля Mercedes, который сбил людей на тротуаре в центре Москвы. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы. В надзорном ведомстве напомнили, что водитель иномарки отказался от медицинского освидетельствования.

"С учетом указанного обстоятельства, действия мужчины подлежат квалификации по п. "а" ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения (отказавшимся от прохождения медицинского освидетельствования)", - подчеркнули в пресс-службе прокуратуры.

В ведомстве обратили внимание, что, по предварительной информации, среди пострадавших двое малолетних детей - девочки 2011-го и 2013 года рождения. До этого в столичном СК рассказали, что сбившего пешеходов в центре Москвы водителя Mercedes задержали, по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ.