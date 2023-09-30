На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

В воскресенье, 30 сентября, при проведении дорожных работ будет ограничено движение по восьми трассам Ленобласти. Р-21 «Кола»: км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков; км 64 ограничение скорости движения в направлении Мурманска с 08:00 до 15:00, ремонт силового барьерного ограждения; км 20, 26 ограничение скорости движения в направлении Санкт-Петербурга с 08:00 до 15:00, устранение дефектов обочины. М-10 «Россия»: км 593-674, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков. А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»: км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков; км 135-140 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 15:00, промазка открытых швов и трещин дорожного покрытия битумной мастикой. А-114 «Вологда – Тихвин»: км 331-531, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков. А-181 «Скандинавия»: км 47-50 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную; км 65-80 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную; км 142-143 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 19:00, очистка водоотводных и прикромочных лотков. А-181 «Выборг-Светогорск»: км 43-45 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 19:00, очистка водоотводных лотков; подъезд к МАПП Светогорск км 0-49 ограничение скорости движения в оба направления с 17:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки. А-181 «Магистральная»: км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия; км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, планировка обочин; км 0-55 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную; км 30-124 ограничение скорости движения в оба направления с 00:00 до 08:00, нанесение дорожной разметки. А-121 «Сортавала»: км 0-37, км 28 развязка, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом; км 10 – 11, км 10 развязка, ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную; км 5-26 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия; км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт и замена дорожных знаков; км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов дороги; км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную; км 37-72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00 , очистка проезжей части от пыли и грязи механизированным способом; км 77-140 ограничение скорости движения в оба направления с 17:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки; км 75-76 путепровод через ж/д Лосево-Каменногорск ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, ремонт мостового полотна.