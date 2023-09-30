В ДТП с автобусом в Омске пострадали девять человек

В Омске пассажирский микроавтобус опрокинулся после столкновения с легковым автомобилем. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу УМВД по Омской области.

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Инцидент произошел около 12:00 (9:00 мск) в районе пересечения улиц 1-я Чередовая и Невского.

Водитель автомобиля Mitsubishi при проезде перекрестка не пропустила автобус, следовавший по маршруту «Амур-2 - ПО Иртыш», в результате чего произошло столкновение.

Автобус опрокинулся на правый бок. Пострадали девять человек — три 16-летних девушки, 8-летняя девочка, 62-летняя женщина и двое мужчин 53-х и 58-ми лет. Также травмы получили водители обоих транспортных средств.