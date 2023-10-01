Собака за рулем превысила скорость в Словакии

Несмотря на мягкость полиции, владельца собаки и машины все же вычислили и прислали штраф, так как, согласно законам Словакии, животных нельзя сажать за руль. Автовладелец утверждал, что его собака не управляла машиной, а запрыгнула к нему на колени буквально за секунду до того, как ее сняла камера. Но, судя по снимку, на нем не видно признаков того, что было какое-то внезапное движение пса. Специалисты сошлись во мнении, что он ехал там длительное время, пишет Daily Star.