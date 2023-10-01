Собака за рулем превысила скорость в Словакии
В объектив камеры фиксации нарушений в Словакии попал необычный кадр – собака ехала за рулем автомобиля. Причем животное не просто ехало, а серьезно превышало скоростной режим – машина неслась по улицам со скоростью 135 километров в час.
Полицейские сильно удивились, что собака управляла машиной в деревне Стерусы к северо-востоку от столицы Братиславы, и поделились фотографией нарушителя в социальных сетях, подписав «Господин Пес, вы превысили скорость в деревне. Ваше водительское удостоверение».
Несмотря на мягкость полиции, владельца собаки и машины все же вычислили и прислали штраф, так как, согласно законам Словакии, животных нельзя сажать за руль. Автовладелец утверждал, что его собака не управляла машиной, а запрыгнула к нему на колени буквально за секунду до того, как ее сняла камера. Но, судя по снимку, на нем не видно признаков того, что было какое-то внезапное движение пса. Специалисты сошлись во мнении, что он ехал там длительное время, пишет Daily Star.
В 2021 году в Канаде собака угнала машину для гольфа и протаранила внедорожник хозяйки. В 2022 году на Сахалине медведь залез в машину, которая застряла во время переезда по реке.