В ДТП в Ульяновской области погиб подросток

"Прокуратура Тереньгульского района Ульяновской области в связи с дорожно-транспортным происшествием, в котором ночью 30 сентября 2023 года на трассе М-5 Урал возле села Ясашная Ташла пострадали подростки, один из которых погиб, организовала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, а также органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - говорится в сообщении.