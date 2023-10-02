На МКАД произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей. Как сообщает MSK1.ru со ссылкой на очевидцев, пострадавших в аварии доставляют в больницу при помощи вертолета.

Инцидент произошел на внутренней стороне 90-го километра МКАД. По предварительным данным полиции, водитель автомобиля Hyundai столкнулся с двумя машинами, которые стояли в крайней левой полосе из-за незначительной аварии. После этого авто врезалось в еще два транспортных средства.

В происшествии травмы получили по меньшей мере три человека. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия. На месте образовалась пробка.