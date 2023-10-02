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В Краснодарском крае девять человек получили ранения в ДТП с автобусом

Пассажирский автобус попал в дорожно-транспортное происшествие на трассе в Краснодарском крае. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ГУ МВД России по региону.

В Краснодарском крае девять человек получили ранения в ДТП с автобусом
© МВД РФ по Краснодарскому краю

«Ночью 2 октября по М-4 «Дон» автобус «Мерседес-Бенц» следовал из Анапы транзитом в другой регион. В Кущевском районе 35-летний водитель не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение на ремонтируемом участке дороги», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в результате ДТП девять пассажиров госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Судя по фото, автобус наехал на бетонное ограждение левой стороной. У автомобиля полностью разбита передняя часть, в салоне сработали подушки безопасности водителя и пассажира.

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