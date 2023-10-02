В Краснодарском крае девять человек получили ранения в ДТП с автобусом

«Ночью 2 октября по М-4 «Дон» автобус «Мерседес-Бенц» следовал из Анапы транзитом в другой регион. В Кущевском районе 35-летний водитель не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение на ремонтируемом участке дороги», — говорится в сообщении ведомства.