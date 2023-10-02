Курьер на электромопеде врезался в «Газель» на юго-западе Москвы

«В Юго-Западном административном округе столицы сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу оказали помощь курьеру, пострадавшему в ДТП. Во время патрулирования ул. Нагорная росгвардейцы стали свидетелями происшествия, в котором «Газель» наехала на гражданина, двигавшегося на электромопеде. В результате чего, 22-летний сотрудник службы доставки получил травму головы. Росгвардейцы незамедлительно оказали пострадавшему первую помощь, вызвали бригаду медиков и сотрудников ГИБДД», – говорится в сообщении.