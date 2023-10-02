Курьер на электромопеде врезался в «Газель» на юго-западе Москвы
Курьер службы доставки на электромопеде пострадал, столкнувшись с автомобилем «Газель» в районе Котловка. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Росгвардия) по Москве.
«В Юго-Западном административном округе столицы сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу оказали помощь курьеру, пострадавшему в ДТП. Во время патрулирования ул. Нагорная росгвардейцы стали свидетелями происшествия, в котором «Газель» наехала на гражданина, двигавшегося на электромопеде. В результате чего, 22-летний сотрудник службы доставки получил травму головы. Росгвардейцы незамедлительно оказали пострадавшему первую помощь, вызвали бригаду медиков и сотрудников ГИБДД», – говорится в сообщении.
При выяснении обстоятельств происшествия оказалось, что водитель электромопеда грубо нарушил правила дорожного движения, выехав на встречную полосу. После осмотра медиками молодой человек от госпитализации отказался.