В ДТП в Пермском крае взорвались два автомобиля

В поселке Тюлькино Соликамского округа Пермского края столкнулись два автомобиля. В результате ДТП произошел взрыв, машины загорелись. Об этом сообщили очевидцы.

«Авария произошла в поселке Тюлькино. Машины с водителями взорвались. О состоянии водителей пока неизвестно», — сообщение очевидцев опубликовано 3 октября в группе «ЧП и ДТП/ Чрезвычайное происшествие/Пермь» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплено видео ДТП.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в управление ГИБДД МВД России по Пермскому краю, чтобы выяснить причины ДТП. Ответ ожидается.

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