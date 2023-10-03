В салоне автобуса взорвался огнетушитель

В городском автобусе в Твери взорвался огнетушитель, засыпав порошком салон. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Тверь и Тверская область» и публикует видеозапись последствий происшествия.

Несанкционированное срабатывание огнетушителя произошло в автобусе, следовавшем по маршруту № 211. О пострадавших не сообщается. На кадрах видно, что салон автобуса, включая сиденья, покрыт слоем порошка. В салоне стоит пылевое облако. Рядом с автобусом стоят пассажиры. Автор видео пытается отряхнуть брюки и откашливается. После взрыва огнетушителя водитель остановил транспорт на проезжей части во втором ряду и открыл двери.