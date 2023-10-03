Россиянин убил водителя, угнал машину и погиб в ДТП

В Удмуртии вечером, 3 октября, произошло убийство и последовавшее за ним смертельное ДТП. Об этом «Сусанину» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Удмуртии, также информацию даёт 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

© 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Установлено, что злоумышленник угнал на территории Можги автомобиль «ГАЗ Соболь», убив при этом водителя ударом ножа. Машина принадлежала аварийно-спасательной газовой службе.

В городе был объявлен план «Перехват». Вскоре угнанный автомобиль заметили сотрудники ДПС. Требования остановиться злоумышленник проигнорировал и попытался уйти от преследования. Началась погоня.

Доехав на захваченном автомобиле до Алнашского района, угонщик не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком «Скания». В результате удара угонщик погиб. Водителю грузовика понадобилось оказание разовой медпомощи.

В связи с необходимостью устранения последствий аварии, участок на 49-м км автомобильной дороги «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги «М-7 Волга» (вблизи села Алнаши) временно перекрыт.