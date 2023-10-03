На севере Италии при падении автобуса с эстакады погибли как минимум 20 человек

Автобус с пассажирами упал с эстакады в Местре - в материковом квартале Венеции. Как сообщает газета La Repubblica, существуют опасения, что в результате ДТП есть жертвы и раненые. Пока не уточняется, о каком автобусе идет речь - рейсовом или туристическом. На месте работают спасательные службы, полиция, а также несколько бригад скорой помощи.