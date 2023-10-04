Генконсульство: данные о россиянах в попавшем в ДТП автобусе не поступали

Сведения о возможном нахождении россиян в салоне попавшего в ДТП автобуса под Венецией не поступали, сообщили ТАСС в генеральном консульстве РФ в Милане. По последней информации, погиб 21 человек, включая двух детей, и 18 пострадали, в том числе несовершеннолетние.

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"У нас таких сведений нет [о россиянах среди пострадавших и погибших]", — отметили дипломаты.

Автобус с иностранными туристами вечером 3 октября упал в районе железнодорожной станции с высоты не менее 10 метров на электрические провода и загорелся. Огонь быстро потушили. Пострадавших отправили в больницы разных городов на северо-востоке Италии. Состояние некоторых оценивалось как крайне тяжелое.

По данным властей Венеции, всего в салоне находились 39 человек, включая 40-летнего итальянского водителя, числящегося среди погибших. Местная префектура сообщила, что среди погибших по крайней мере пять украинцев и один немец. Власти продолжают идентификацию остальных жертв и пострадавших.