Автомобиль сбил женщину на северо-востоке Москвы

Женщина погибла в ДТП на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции в Telegram-канале.

Инцидент произошел ночью во вторник, 3 октября, возле дома по адресу аллея Первой Маевки, 1. По предварительной информации, автомобиль Mercedes остановился во второй полосе из-за пробитого колеса. 64-летняя женщина-пассажир вышла из машины на крайнюю левую полосу дороги и «сигнализировала другим водителям об опасности».

В этот момент ее сбил автомобиль Hyundai. Женщину с различными травмами доставили в медицинское учреждение, где она скончалась. Другие подробности происшествия выясняются.