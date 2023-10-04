Автомобиль сбил женщину на северо-востоке Москвы
Женщина погибла в ДТП на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции в Telegram-канале.
Инцидент произошел ночью во вторник, 3 октября, возле дома по адресу аллея Первой Маевки, 1. По предварительной информации, автомобиль Mercedes остановился во второй полосе из-за пробитого колеса. 64-летняя женщина-пассажир вышла из машины на крайнюю левую полосу дороги и «сигнализировала другим водителям об опасности».
В этот момент ее сбил автомобиль Hyundai. Женщину с различными травмами доставили в медицинское учреждение, где она скончалась. Другие подробности происшествия выясняются.
Напомним, что 2 октября водитель грузовика сбил курьера на электромопеде на Нагорной улице. 22-летний сотрудник службы доставки получил травму головы. Первую помощь пострадавшему оказали сотрудники Росгвардии, которые после вызвали на место скорую и сотрудников ГИБДД.