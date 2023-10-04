Массовое ДТП привело к разливу топлива в Ростовской области

В Миллеровском районе Ростовской области столкнулись шесть автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС по региону.

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«Сегодня в 9:10 на 867-м километре трассы М-4 Дон поступило сообщение о ДТП с участием шести легковых автомобилей, двигавшихся в попутном направлении. В результате ДТП пять человек пострадали, направлены в ЦРБ для обследования», — говорится в сообщении.