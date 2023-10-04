Движение на МКАД в районе развязки с шоссе Энтузиастов затруднено из-за столкновения трех автомобилей
Три автомобиля столкнулись на 108 км МКАД в районе развязки с шоссе Энтузиастов. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«На внешней стороне 108 км МКАД произошло ДТП с участием трех автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», – говорится в сообщении.
Отмечается, что движение в районе места происшествия затруднено. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты.