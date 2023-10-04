В Москве автомобилист сбил пешехода и проехался по нему
В Москве автомобиль снес пешехода и проехался по нему. Об этом пишет пресс-служба столичного Дептранса в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел в среду, 4 октября, на Открытом шоссе (в районе пересечения с Ивантеевской улицей).
На месте происшествия работают оперативные службы города. О состоянии пострадавшего пока нет данных.
Ранее в Дептрансе сообщили о ДТП на Хабаровской улице. Автомобиль выехал из-за грузовика по левой полосе и сбил двух пешеходов, переходивших дорогу.
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