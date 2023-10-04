В Москве автомобилист сбил пешехода и проехался по нему

В Москве автомобиль снес пешехода и проехался по нему. Об этом пишет пресс-служба столичного Дептранса в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в среду, 4 октября, на Открытом шоссе (в районе пересечения с Ивантеевской улицей).

На месте происшествия работают оперативные службы города. О состоянии пострадавшего пока нет данных.