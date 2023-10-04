Прокурор Венеции рассказал о ключевом моменте расследования смертельного ДТП с автобусом

Прокурор Венеции Бруно Черки заявил, что он продолжает расследование по факту гибели более двух десятков людей в результате крушения автобуса вечером во вторник.

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Выступая на пресс-конференции, Черчи заявил, что вскрытие тела водителя будет иметь важное значение для расследования дела. Кроме того, на автобусе были обнаружены признаки торможения до того, как он упал с эстакады, сообщило итальянское государственное телевидение RAI. Тесты ДНК будут проводиться в случаях, когда личность жертв не установлена, добавил он. Прокурор пояснил, что на данный момент говорить со следователями могут только четверо выживших. По данным экстренных служб Италии, восемь человек все еще находятся в реанимации, двое из них - в крайне тяжелом состоянии. В их числе четырехлетняя девочка, которая помещена в реанимацию с сильными ожогами. Префект Венеции Микеле Ди Бари сообщил, что среди 15 раненых были четверо граждан Украины, двое граждан Испании, двое австрийцев, один хорват, один немец и один гражданин Франции.

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Со своей стороны Лука Зайя, президент региона Венето, где находится Венеция, сказал, что все указывает на сценарий, когда водителю стало плохо. Однако Зайя заявил, что еще слишком рано делать выводы. Расследование продолжается, и следователи надеются, что техническая работа, камеры и свидетельские показания помогут им понять, что произошло. Во вторник утром муниципальный чиновник сообщил, что планировалось отремонтировать путепровод и установить новое ограждение в том месте, где произошла авария, сообщает TGcom24.