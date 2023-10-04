Мотоциклист протащил за собой полицейского и был задержан со стрельбой

По данным издания, мужчина на электромотоцикле без номерных знаков и в состоянии алкогольного опьянения столкнулся с автомобилем Renault. Когда на место ДТП прибыли полицейские и попросили предъявить документы, мотоциклист начал движение. При этом он зацепил одного из инспекторов и поволок его за собой. На требования остановиться мужчина не реагировал.