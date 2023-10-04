В Венеции объявлен траур по 21 погибшему в аварии с автобусом

В районе Местре - материковом квартале Венеции - не менее 21 человека погибли при падении пассажирского автобуса с эстакады. Еще 18 человек получили травмы разной степени тяжести. Среди пассажиров были и дети.

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В фатальном ДТП, произошедшем на мосту Свободы, соединяющем материковый район Местре с островной частью города, пострадали туристы из Германии и Украины. Россиян в автобусе не было.

"По меньшей мере 20 погибших. Это огромная трагедия", - заявил мэр Венеции Луиджи Бруньяро, объявивший в среду в городе траур.

Автобус, следовавший из Венеции в Маргеру, пробил дорожное заграждение и упал с высоты 30 метров на железнодорожное полотно, проложенное вдоль трассы. Автобус, работавший на сжиженном газе, сразу после падения загорелся. Многие пассажиры погибли от пожара. Экстренные службы, прибывшие на место происшествия, не сразу смогли ликвидировать горение.