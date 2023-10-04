В Москве машина сбила ребенка на самокате

В московском районе Южное Бутово автомобиль Volkswagen сбил восьмилетнего ребенка на самокате, сообщил «360» со ссылкой на источник в экстренных службах.

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Инцидент произошел 4 октября в районе дома № 4 на Веневской улице. О состоянии ребенка и причинах аварии не сообщалось.

Это не первое ДТП с электросамокатами в районе Южное Бутово за последнее время. Как писала «Парламентская газета», 26 августа молодой человек на электросамокате сбил там пятилетнего мальчика. Отец ребенка рассказал, что юноша остановился после ДТП, но через непродолжительное время скрылся. Мальчика госпитализировали. В тот же день нарушителя задержали — им оказался 17-летний подросток.