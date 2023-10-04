В Башкирии вагоны поезда сошли с рельсов после столкновения с грузовиком

Авария произошла сегодня около 20.00 на 1 км автодороги Благовещенск - Ильино-Поляна. По предварительным данным, 37-летний местный житель, управляя самосвалом КамАЗ, выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал семафора и совершил столкновение с тепловозом.