В Башкирии вагоны поезда сошли с рельсов после столкновения с грузовиком

В Башкортостане полицейские устанавливают обстоятельства столкновения грузовика и железнодорожного состава
Авария произошла сегодня около 20.00 на 1 км автодороги Благовещенск - Ильино-Поляна. По предварительным данным, 37-летний местный житель, управляя самосвалом КамАЗ, выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал семафора и совершил столкновение с тепловозом.
В результате ДТП водитель грузовика с травмами госпитализирован. Из шестнадцати вагонов, шесть сошли с рельсов. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы. Подробности ДТП уточняются.