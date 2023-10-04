НА МКАДе произошло ДТП с участием бензовоза

На МКАДе произошла авария с тремя автомобиля, среди которых бензовоз. На месте уже работают оперативные службы города.

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— На внешней стороне 108-го километра МКАД произошло ДТП с участием трех автомобилей, — сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

В ведомстве уточнили, что информация о пострадавших и причины ДТП устанавливаются. Власти рекомендуют выбирать альтернативные маршруты, поскольку движение в районе затруднено.

На кадрах видно, как несколько крупногабаритных автомобилей стоят на своей полосе. Сзади по ней же двигается бензовоз, который начинает едва притормаживать, но все равно въезжает в фуру.

Видно, как кузов большегруза сминается, а по трассе разлетаются по трассе его куски. Автоцистерна едет со включенными проблесковыми маячками, что говорит о наполненности машины топливом.