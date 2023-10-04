Названы личности погибших при падении автобуса в Италии

Мэрия Венеции назвала личности всех погибших в результате падения автобуса с эстакады на севере Италии. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что из 21 погибшего 9 являются гражданами Украины. Кроме того, при аварии погибло четверо румын, три немца, два португальца, а также гражданин Хорватии и ЮАР. Кроме того, погиб и водитель автобуса, который являлся гражданином Италии.

В данный момент прокуратура венеции проводит расследование обстоятельств трагедии. На текущем этапе дело было квалифицировано как убийство на дороге. Одной из ключевых версий причины аварии называют внезапное ухудшение состояния водителя.