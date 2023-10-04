Названы личности погибших при падении автобуса в Италии
Мэрия Венеции назвала личности всех погибших в результате падения автобуса с эстакады на севере Италии. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что из 21 погибшего 9 являются гражданами Украины. Кроме того, при аварии погибло четверо румын, три немца, два португальца, а также гражданин Хорватии и ЮАР. Кроме того, погиб и водитель автобуса, который являлся гражданином Италии.
В данный момент прокуратура венеции проводит расследование обстоятельств трагедии. На текущем этапе дело было квалифицировано как убийство на дороге. Одной из ключевых версий причины аварии называют внезапное ухудшение состояния водителя.
Напомним, что авария произошла 4 октября. Туристический автобус из Венеции рухнул с 10-метровой эстакады и загорелся. В результате погиб 21 человек, включая двух детей.