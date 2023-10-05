Автомойщик перевернулся на угнанном Mercedes G-Class своего начальника

По его данным, поврежденный автомобиль принадлежит владельцу автомойки. Мужчина оставил ключи подчиненному и приказал привести автомобиль в порядок, однако нетрезвый сотрудник решил покататься на автомобиле. Он сел за руль Mercedes-Benz и направился в сторону казанского кремля, однако не справился с управлением и перевернулся.