Автомойщик перевернулся на угнанном Mercedes G-Class своего начальника

В центре Казани автомойщик перевернулся на угнанном Mercedes G-Class
В центре Казани сотрудник автомойки перевернулся на угнанном внедорожнике Mercedes-Benz G-Class, сообщает Telegram-канал Mash Iptash.
По его данным, поврежденный автомобиль принадлежит владельцу автомойки. Мужчина оставил ключи подчиненному и приказал привести автомобиль в порядок, однако нетрезвый сотрудник решил покататься на автомобиле. Он сел за руль Mercedes-Benz и направился в сторону казанского кремля, однако не справился с управлением и перевернулся.
На кадрах с последствиями ДТП видно, что автомобиль опрокинулся на крышу. В салоне видны следы крови. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и скорая помощь.
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