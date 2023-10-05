Владелец Daewoo Nexia поколотил оппонента на BMW X6 в споре на парковке

В Нижнем Новгороде водитель седана Daewoo Nexia несколько раз ударил палкой водителя BMW в ходе конфликта на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой Нижний Новгород».

Инцидент произошел во дворе жилого комплекса «Анкудиновский парк». На кадрах, снятых очевидцем происшествия, видно, что Daewoo Nexia перекрыла выход с парковки черному BMW X6. Около автомобиля находятся трое мужчин и женщина. В ходе ссоры водитель Daewoo Nexia достал из багажника палку и напал на своего оппонента. Мужчина в темной куртке получил несколько ударов по руке. Нападавшего пыталась остановить женщина, которая встала между мужчинами. О причинах конфликта не сообщается.