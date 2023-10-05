Трое полицейских пострадали в ДТП со служебной машиной

В Пушкине (входит в состав Санкт-Петербурга) полицейский автомобиль врезался в Mercedes-Benz, сообщает «Фонтанка.ру» и публикует видеозапись инцидента.

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Авария произошла утром 5 октября на Школьной улице. На кадрах видно, что патрульный автомобиль двигался по встречной полосе с включенной мигалкой и на перекрестке врезался в бок черного Mercedes-Benz. От удара обе машины вылетели с проезжей части.