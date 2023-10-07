Автомобиль скорой помощи попал в ДТП на Рублевском шоссе

"Около 16:30 по московскому времени в районе дома 40, корпус 1, на Рублевском шоссе произошло столкновение трех автомашин, в том числе скорой", – передает ТАСС сообщение ведомства.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Специалисты намерены выяснить, что стало причиной аварии. Ранее в Москве произошло ДТП на улице Лазо. 20-летний водитель каршеринга не справился с управлением и наехал на бордюр, после чего врезался в столб, затем в дерево и забор. В результате аварии пострадала 15-летняя пассажирка, ее здоровью причинен тяжкий вред. Она госпитализирована.