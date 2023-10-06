На внешней стороне ТТК в Гагаринском тоннеле водитель такси столкнулся с остановившимся из-за неисправности автомобилем, в результате чего пострадало трое человек. Об этом в пятницу, 6 октября, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

В результате ДТП были сбиты два пешехода, которые находились рядом с местом аварии. На данный момент выяснение всех обстоятельств происшествия, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, взяла на контроль Прокуратура Юго-Западного административного округа.

— По предварительной информации, пострадали двое мужчин, находившихся в момент аварии на проезжей части, а также пассажирка такси. Они доставлены в медицинские учреждения, — заключила собеседница «ВМ».