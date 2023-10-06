На внешней стороне 97-го километра МКАД произошла авария с участием двух автомобилей. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

— На месте работают оперативные службы города. Движение затруднено, осуществляется по двум полосам из пяти, — говорится в сообщении.

В свою очередь Telegram-канал «Госавтоинспекция Москвы» поделился информацией о гибели водителя. Предварительно, водитель грузового автомобиля наехал на стоящий во второй полосе легковой автомобиль. От полученных травм водитель легковушки скончался на месте.