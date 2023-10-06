В Югре 17-летний водитель сбил на тротуаре семью с грудным ребенком

Жертвами ДТП в деревне Лямина (Сургутский район) стали женщина и ее грудной ребенок. Трагедия произошла днем 5 октября на улице Лесная – не имеющий водительских прав 17-летний подросток за рулем Lada Vesta не справился с управлением, сообщает "Уралинформбюро".

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Парень допустил выезд машины на тротуар, где шла семья с месячным ребенком в коляске. 33-летняя женщина скончалась на месте. Ее 35-летнего супруга и малыша доставили в больницу, где младенец умер от полученных травм, рассказали в пресс-службе УГИБДД по ХМАО-Югре.

Совершивший наезд молодой человек, выходец из одной из соседних республик, скрылся с места ДТП, но позже был задержан. В отношении него составлены административные протоколы по части 1 статьи 12.7, части 1 статьи 12.37 и части 2 статьи 12.27 КоАП РФ (управление машиной без прав и оставление места происшествия), отметили в краевом УМВД.

По данным окружного Следственного комитета, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по пунктам "б", "в" части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Следствие будет ходатайствовать о его заключении под стражу.

Ход расследования взят на контроль в аппарате следственного управления региона.