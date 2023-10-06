Водитель каршеринга протаранил машину ДПС и припаркованные авто

В подмосковной Балашихе водитель за рулем каршерингового автомобиля стал участником массовой аварии при попытке скрыться от инспекторов ГИБДД. Об этом сообщает Telegram-канал »360tv Балашиха».

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ДТП произошло на Октябрьской улице в микрорайоне Железнодорожный. Водитель кроссовера в раскраске каршеринга лоб в лоб протаранил служебный автомобиль ДПС на встречной полосе и врезался в припаркованные машины. На кадрах с камеры наблюдения видно, что полицейская Lada Priora с включенными спецсигналами движется вдоль припаркованных автомобилей. Спустя несколько секунд после того, как автомобиль ДПС выехал из кадра, в противоположном направлении проехал автомобиль каршеринга, протаранивший припаркованный вне проезжей части кроссовер Geely, который отбросило на седан Renault.