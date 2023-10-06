Водитель каршеринга протаранил машину ДПС и припаркованные авто

В Балашихе водитель каршеринга пытался уехать от двух экипажей ДПС и устроил ДТП
В подмосковной Балашихе водитель за рулем каршерингового автомобиля стал участником массовой аварии при попытке скрыться от инспекторов ГИБДД. Об этом сообщает Telegram-канал »360tv Балашиха».
ДТП произошло на Октябрьской улице в микрорайоне Железнодорожный. Водитель кроссовера в раскраске каршеринга лоб в лоб протаранил служебный автомобиль ДПС на встречной полосе и врезался в припаркованные машины. На кадрах с камеры наблюдения видно, что полицейская Lada Priora с включенными спецсигналами движется вдоль припаркованных автомобилей. Спустя несколько секунд после того, как автомобиль ДПС выехал из кадра, в противоположном направлении проехал автомобиль каршеринга, протаранивший припаркованный вне проезжей части кроссовер Geely, который отбросило на седан Renault.
После этого автомобиль нарушителя заблокировали два патрульных экипажа ДПС. На одной из полицейских машин видны следы лобового столкновения: у нее разбита передняя часть кузова и погнут капот. После того как каршеринг остановился, с заднего сиденья выскочил пассажир и продемонстрировал полицейским руки. Водителя пришлось вытащить из-за руля с применением силы.