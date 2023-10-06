В Москве на Кутузовском проспекте столкнулись восемь автомобилей

На Кутузовском проспекте в Москве произошло массовое ДТП с участием нескольких автомобилей, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

На место прибыли городские оперативные службы, движение в районе места аварии затруднено. На фото с последствиями аварии видно, что в ДТП попали как минимум два такси, пикап и два седана.